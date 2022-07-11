Общество

В Волгограде отреставрируют памятник волжским речникам «Гаситель»

Общество 11.07.2022 19:23
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11.07.2022 19:23


Стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для реставрации памятника волжским речникам «Гаситель» в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, победителю аукциона предстоит отремонтировать чашу бассейна, восстановить корпус парохода, обновить облицовку стелы, а также другие работы. 

– Реставрация памятника, расположенного в одноименном сквере, станет завершающим этапом по приведению в порядок прилегающей к памятнику территории, – пояснили в мэрии. 

Поскольку «Гаситель» является  объектом культурного наследия, к реконструкции будет привлечена только специализированная организация с соответствующей лицензией. Проект и необходимая документация уже заранее были подготовлены муниципалитетом. 

В администрации подчеркнули, что работы по восстановлению памятников выполняются в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области и являются частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы. Ранее с соответствующим предложением к губернатору Андрею Бочарову обратились представители ветеранского сообщества.

Так, на улице Комсомольской уже ведутся работы по реставрации памятника комсомольцам-защитника Сталинграда. Уже ждут своей очереди «Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда» и «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы».

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