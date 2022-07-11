Ветер лишь разгоняет: на юге Волгограда огнем охвачено больше 1000 квадратных метров





В Красноармейском районе Волгограда тушат крупный ландшафтный пожар в районе поселка Верхняя Судоверфь. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огнем охвачено уже свыше 1000 квадратных метров.





– В районе поселка Верхняя Судоверфь произошло возгорание сухой растительности, – прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Пожарные расчеты на данный момент локализуют пожар. Угрозы местному населению не наблюдается.

Очевидцы сообщают, что почувствовали едкий запах гари еще около 10:00 в нескольких километрах от бушующей сейчас стихии.

– Около 10 утра просто был запах дыма, но дыма не было видно, – рассказала Ксения Авдеева. – В 11:40 уже вся гора была в дыму и были видны языки пламени. С ветром их перекидывало на растительность, которая моментально вспыхивала.

Добавим, что в эти минуты в Волгограде наблюдается штормовой ветер. В связи с этим тушение ландшафтного пожара осложнено.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области ежедневно напоминают жителям об особом режиме в регионе в связи с жаркой и ветренной погодой.





Фото и видео Ксения Авдеева