Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июля

Жителей Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда завтра, 11 июля, ждет плановое отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут профилактический осмотр объектов электросетевого хозяйства.
Ищите свой адрес в списке на отключение:
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Зеленая зона, 70, 76
улица Ульяны Громовой, 79
улица Тарифная, 29, 31
улица Ватутина, 12, 14
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Толбухина, 36 , 38, 40
улица Савкина, 8, 10, 12, 14, 16
улица Кутузовская, 4-16, 14б
улица Театральная, 1, 1а, 3а, 2-32, 22/1 3а
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
улица Вознесенская, 1-21, 5/1, 5/2
улица Светлоградская, 25-45, 49-57
улица Благодатная, 38
улица Сердобская, 3
с 10.00 до 17.00
улица Котлубанская, 102-108, 108а, 110, 112, 114, 116-125, 119а, 120а, 121а
улица Острогожская, 1-23, 5а, 16а
улица Ковенская, 1-9, 10а, 12-15, 14а, 16-20, 22, 24, 26, 28
улица Минераловодская, 5-21, 11а, 24-36, 24а, 26а, 30а, 34а, 36а
улица Гродненская, 23-39, 25а, 37а, 43, 47
улица Чембарская, 131
улица Чигиринская, 41, 43
улица Ельшанская, 109-124, 111а, 115а, 121а, 122а, 126 , 128
улица Череповецкая, 94-98, 94а, 96а, 100, 100а, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122
улица Карповская, 33-44, 35а, 37а-40а, 42а
улица Радомская, 20, 20а, 24, 26, 29, 31, 33
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Первоуральская, 1-12
улица Астраханская, 81-94
улица Добролюбова, 72-86
улица Терновая, 35-51
улица Шлюзовая, 10а-28а
улица Гастелло, 8-31
улица Серафимовича, 9-19