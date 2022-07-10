Общество

Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июля

Общество 10.07.2022 22:50
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10.07.2022 22:50


Жителей Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда завтра, 11 июля, ждет плановое отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут профилактический осмотр объектов электросетевого хозяйства. 

Ищите свой адрес в списке на отключение: 

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 17.00

улица Зеленая зона, 70, 76

улица Ульяны Громовой, 79 

улица Тарифная, 29, 31 

улица Ватутина, 12, 14

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00

улица Толбухина, 36 , 38, 40

улица Савкина, 8, 10, 12, 14, 16 

улица Кутузовская, 4-16, 14б

улица Театральная, 1, 1а, 3а, 2-32, 22/1 3а 

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00

улица Вознесенская, 1-21, 5/1, 5/2

улица Светлоградская, 25-45, 49-57

улица Благодатная, 38 

улица Сердобская, 3

с 10.00 до 17.00

улица Котлубанская, 102-108, 108а, 110, 112, 114, 116-125, 119а, 120а, 121а 

улица Острогожская, 1-23, 5а, 16а

улица Ковенская, 1-9, 10а, 12-15, 14а, 16-20, 22, 24, 26, 28 

улица Минераловодская, 5-21, 11а, 24-36, 24а, 26а, 30а, 34а, 36а

улица Гродненская, 23-39, 25а, 37а, 43, 47 

улица Чембарская, 131

улица Чигиринская, 41, 43 

улица Ельшанская, 109-124, 111а, 115а, 121а, 122а, 126 , 128 

улица Череповецкая, 94-98, 94а, 96а, 100, 100а, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122 

улица Карповская, 33-44, 35а, 37а-40а, 42а 

улица Радомская, 20, 20а, 24, 26, 29, 31, 33

Кировский район

с 09.00 до 17.00

улица Первоуральская, 1-12

улица Астраханская, 81-94

улица Добролюбова, 72-86 

улица Терновая, 35-51 

улица Шлюзовая, 10а-28а

улица Гастелло, 8-31 

улица Серафимовича, 9-19 

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