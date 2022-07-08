Общество

В двух районах Волгограда 9 июля отключат электричество

Общество 08.07.2022 19:42
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08.07.2022 19:42


В Краснооктябрьском и Кировском районах Волгограда в субботу, 9 июля, пропадет свет в части домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», отключения будут носить плановый характер. 

Информагентство публикует список отключений:

Краснооктябрьский район>

С 09:00 до 17:00

• ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19;

• пер. Смиронова, 2, 4, 1-7; 

• пер. Вязниковский д.3-7; 

• ул. Жданова, 2-18, 5, 7, 9, 11а, 11-25, 39, 43; 

• ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, .46, 48, 52, 55;   

• ул. Типографская, 40. 

Кировский район

С 09:00 до 17:00 

• ул. Первоуральская, 1-3, 2-12;

• ул. Астраханская, 81-85, 86-94;

• ул. Добролюбова, 93-11, 72-86; 

• ул. Терновая, 35-51, 38-48; 

• ул. Шлюзовая, 10а-28а; 

• ул. Гастело, 11-31, 8-24; 

• ул. Серафимовича, 9-19.

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