В двух районах Волгограда 9 июля отключат электричество

В Краснооктябрьском и Кировском районах Волгограда в субботу, 9 июля, пропадет свет в части домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», отключения будут носить плановый характер.
Информагентство публикует список отключений:
Краснооктябрьский район>
С 09:00 до 17:00
• ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19;
• пер. Смиронова, 2, 4, 1-7;
• пер. Вязниковский д.3-7;
• ул. Жданова, 2-18, 5, 7, 9, 11а, 11-25, 39, 43;
• ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, .46, 48, 52, 55;
• ул. Типографская, 40.
Кировский район
С 09:00 до 17:00
• ул. Первоуральская, 1-3, 2-12;
• ул. Астраханская, 81-85, 86-94;
• ул. Добролюбова, 93-11, 72-86;
• ул. Терновая, 35-51, 38-48;
• ул. Шлюзовая, 10а-28а;
• ул. Гастело, 11-31, 8-24;
• ул. Серафимовича, 9-19.