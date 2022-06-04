Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублей

В Волгограде в очередной раз объявлен аукцион по продаже заброшенного здания Дома печати в центре города на улице Коммунистической, 11. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объявление облкомимущества, прием заявок от потенциальных интересантов стартует с 6 июня.

Начальная цена торгов составляет 86 281 000 рублей. «Шаг» аукциона заявлен в размере 4 314 050 рублей. Будущий собственник должен внести задаток в 17 256 200 рублей. Дата подведения итогов продажи указана как 12 июля.

Аукцион от 18 октября 2021 года признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги от 12 мая 2022 года отменили без объяснения причин.

Построенный в 1960 году 13-этажный Дом Печати на Привокзальной площади является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена СССР и вплоть до 2000-х годов здесь располагались редакции местных газет. На протяжении долгого времени сооружение отключено от коммуникаций и постепенно разрушается.

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