Общество

Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублей

Общество 04.06.2022 09:56
0
04.06.2022 09:56


В Волгограде в очередной раз объявлен аукцион по продаже заброшенного здания Дома печати в центре города на улице Коммунистической, 11. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объявление облкомимущества, прием заявок от потенциальных интересантов стартует с 6 июня. 

Начальная цена торгов составляет 86 281 000 рублей. «Шаг» аукциона заявлен в размере 4 314 050 рублей. Будущий собственник должен внести задаток в 17 256 200 рублей. Дата подведения итогов продажи указана как 12 июля. 

Аукцион от 18 октября 2021 года признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги от 12 мая 2022 года отменили без объяснения причин.

Построенный в 1960 году 13-этажный Дом Печати на Привокзальной площади является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена СССР и вплоть до 2000-х годов здесь располагались редакции местных газет. На протяжении долгого времени сооружение отключено от коммуникаций и постепенно разрушается. 

Читайте также: 

Заброшенный Дом печати в Волгограде выставили на аукцион за 86 млн рублей

Заброшенный Дом печати в Волгограде сняли с торгов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
03.06.2022 21:41
Общество 03.06.2022 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 21:05
Общество 03.06.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 19:36
Общество 03.06.2022 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 17:43
Общество 03.06.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 17:33
Общество 03.06.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 16:45
Общество 03.06.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 16:36
Общество 03.06.2022 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 15:16
Общество 03.06.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 14:56
Общество 03.06.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 14:29
Общество 03.06.2022 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 13:59
Общество 03.06.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 13:51
Общество 03.06.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 12:52
Общество 03.06.2022 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 12:03
Общество 03.06.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2022 10:55
Общество 03.06.2022 10:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:56
Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублейСмотреть фотографии
08:45
7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:00
В Кировском районе Волгограда ночью тушили крупный пожарСмотреть фотографии
05:37
«Третья Продольная сползет в овраг?»: в Дзержинском районе Волгограда прорубили самовольную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:41
В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald'sСмотреть фотографии
21:05
Синоптики прогнозируют на выходные жару и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
20:07
В Волгограде достроили корпус онкодиспансераСмотреть фотографии
20:00
Под арендатором химической свалки в Волгоградской области горит земляСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде отметили 65-летие больницы №4Смотреть фотографии
18:33
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 днейСмотреть фотографии
17:43
Отменили? Читаем постановление волгоградского губернатора о снятии масочного режимаСмотреть фотографии
17:33
На юге Волгограда спасли косулю из коммунального пленаСмотреть фотографии
17:13
СК начал проверку после смерти рабочего на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
16:45
На видео попал первый запуск телетрапа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Бочаров отменил масочный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:24
Сотрудник оборонного завода оштрафован в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
15:33
На Спартановке в Волгограде дотла сгорел автомобиль: ВИДЕОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волжском мужчина разбился при падении с 12 этажа высоткиСмотреть фотографии
14:59
В Котово Волгоградской области за одну ночь сгорели четыре домаСмотреть фотографии
14:56
Сноса нет: в Волгоградской области осталось 54 дома-призракаСмотреть фотографии
14:29
В Волжском умер рабочий, придавленный плитой на абразивном заводеСмотреть фотографии
13:59
Константин Позднышев возглавит в Волжском больницу № 1 имени ФишераСмотреть фотографии
13:52
На абразивном заводе под Волгоградом бетонной плитой придавило рабочихСмотреть фотографии
13:51
Просят МЧС и Облкомприроды: чиновники Волгограда не спешат наводить порядок на улице ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
В Волгограде определились с главой комитета госзакупокСмотреть фотографии
12:03
«Спецоперация на время остановила»: Волгоград и область накрыло новой волной IT-мошенничествСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозамиСмотреть фотографии
11:21
Состояние водителей, пострадавших в ДТП в центре Волгограда, остается тяжелымСмотреть фотографии
11:07
Волгоградец зверски избил врача ветклиники «Элирис» из-за смерти тойтерьераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 