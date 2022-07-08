Озеленят и польют: в Волгограде у исторической лестницы к сентябрю появится водовод

Определен победитель электронных торгов по монтажу водовода в Центральном районе Волгограда вдоль исторической лестницы в створе улице Ковентри. Как сообщает ИА «Высота 102», работы должны завершиться к началу сентября.

— Победителем электронного аукциона признана компания ООО «Орди», которая ранее выиграла торги на озеленение данной территории, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — В первую очередь подрядчик смонтирует систему поливочных трубопроводов общей протяженностью более 9 погонных километров.

Проектом предусмотрено укладка веток сети орошения не только вдоль двух лестничных спусков, ведущих с верхней террасы к пешеходной эстакаде нижней террасы, но и на самом склоне. Ранее растения здесь поливали лишь вручную с использованием техники.

Также агрономы высадят новые растениями, уход за которыми обеспечит современный водовод. В течение пяти лет, согласно гарантийным обязательствам, подрядная организация обязана следить за состоянием зеленого «щита» и в случае слабой приживаемости обеспечит высадку новых растений.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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