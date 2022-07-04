Компания с опытом усеет цветами историческую лестницу в центре Волгограда

Общество 04.07.2022 11:30
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04.07.2022 11:30
Ландшафтная компания взялась за озеленение территорию вдоль лестницы в створе улицы Ковентри в Центральном районе Волгограда.
Как сообщили в мэрии, по итогам электронных торгов победителем признано ООО «Орди», которое уже принимало участие в озеленении территорий Центрального района, в том числе в сквере им. 8 марта.
- В рамках муниципального контракта вдоль двух лестничных спусков, ведущих с прогулочной зоны вдоль улицы Чуйкова к пешеходной эстакаде нижней террасы набережной, появятся 850 елей, кленов, черемух, спирей, барбарисов, дернов и кустарников роз. Кроме этого, тысячу цветов ландшафтная компания должна высадить в кашпо, рабатки и вазы-цветочницы, - сообщили в горадминистрации.
Согласно условиям контракта, на все растения действует гарантийный срок не менее 5 лет – в этот период исполнитель обязуется следить за состоянием насаждений и в случае их слабой приживаемости обеспечить высадку новых саженцев.
Своевременный уход за существующими и новыми зелеными насаждениями обеспечит новый поливочный водопровод. Аукцион по монтажу системы орошения уже размещен на открытой площадке.
В рамках комплексного обновления самой лестницы произведены работы по шлифовке гранитных ступеней и установке их на прежнее место. Также элементы сходов обработали при помощи пескоструйного аппарата, очистив поверхность от надписей. Рабочие также восстановили подпорные стены и межлестничные площадки, где ранее были зафиксированы проседания гранитных плит.
В мэрии напомнили, что реставрация лестницы, обеспечивающей пешеходную связь между верхней и нижней террасами – один из этапов системной работы по реконструкции набережной, которая ведется с 2017 года.
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