Общество

У исторической лестницы в Волгограде смонтируют 9-километровый водовод

Общество 28.06.2022 15:34
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28.06.2022 15:34


В Волгограде ищут подрядчика для монтажа 9-километровой системы автополива в створе улицы Ковентри. Как сообщает ИА «Высота 102», водовод планируют установить вдоль исторической лестницы.

— Компания-победитель по условиям контракта уложит автоматический полив не только вдоль двух лестничных спусков, ведущих с прогулочной зоны вдоль улицы Чуйкова к пешеходной эстакаде нижней террасы, но и на самом склоне, — сообщили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — Ранее на данной территории системы орошения никогда не было. Заявки от интересантов принимаются до 5 июля. 

До конца года на прилегающей территории агрономам предстоит высадить около 850 деревьев и кустарников. Здесь появятся ели, клены, черемуха, спиреи, барбарисы, розы и другие растения. Также общественное пространство украсят тысячи цветов в кашпо, рабатках и вазах-цветочницах.

— При комплексном обновлении исторической лестницы произведена шлифовка гранитных ступеней и установка их на прежнее место. Для этих целей каждый демонтированный элемент был пронумерован, — добавили в горадмине. — Элементы сходов обработаны пескоструйным аппаратом. Поверхности очищены от надписей. Помимо этого подрядчик восстановил подпорные стены и межлестничные площадки, где фиксировалась деформация гранитных плит. 

В этом году работы по реконструкции будут продолжены. Объявлены электронные торги по обновлению верхней террасы Центральной набережной в границах от музыкального театра до улицы 13-й Гвардейской дивизии. В перспективе объект преобразится вплоть до улицы 7-й Гвардейской Дивизии. 

Согласно проекту, учитывая протяженность прогулочной зоны вдоль улицы Чуйкова, работы поделят на несколько этапов. Подрядная организация обновит пешеходные дорожки, парковую мебель, создаст зоны для отдыха и фотосессий. Как уточнили в городской администрации, особое внимание уделят озеленению. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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