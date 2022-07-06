Экономика

ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов

Экономика 06.07.2022 15:42 Новости компаний
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06.07.2022 15:42 Новости компаний


Клиенты ВТБ получили возможность оформлять государственные выплаты в ускоренном формате. При переходе из ВТБ Онлайн на портал Госуслуг реквизиты счета будут подставляться в электронное заявление автоматически. Проект реализован в рамках новой стратегической инициативы банка «Семейный капитал».
Упростить оформление выплат и пособий позволит новый функционал Центра социальных выплат в ВТБ Онлайн. Теперь клиентам банка, которые выбрали в ВТБ Онлайн необходимую выплату и перешли по прямой ссылке в соответствующий раздел портала Госуслуг, нет необходимости указывать реквизиты счета для зачисления пособия. При оформлении заявления на соцвыплаты данные счета ВТБ автоматически загрузятся в форму. Это позволит вдвое сократить время заполнения заявки. Сервис доступен в личном кабинете интернет-банка, а также в мобильном приложении ВТБ Онлайн для Android.
ВТБ в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» последовательно развивает цифровые сервисы, которые упрощают получение госуслуг и пособий. Ранее вместе с Минцифры мы первыми запустили сервис, который в будущем позволит объединить все выплаты от государства на едином банковском счете – уже сейчас клиенты могут указать его реквизиты на портале Госуслуг. Сегодня мы сделали еще один шаг в рамках госпроекта социального казначейства и упростили для наших клиентов заполнение анкеты на получение нового государственного пособия на детей от 8 до 17 лет, в дальнейшем этот функционал станет доступен и для других видов социальных выплат, — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.
Центр социальных выплат был запущен на сайте и в мобильном приложении ВТБ Онлайн осенью 2021 года как первый сервис в рамках социального казначейства. Его пользователи могут получить информацию об основных видах пособий и условиях их назначения. Также сервис навигирует пользователей для оформления положенной выплаты сразу на нужную страницу портала Госуслуг. Кроме того, клиент может перейти через ВТБ Онлайн в форму для передачи единого счета для получения всех выплат от государства на карту банка.
Сервис реализован ВТБ в рамках стратегической инициативы семейного капитала. Эта стратегия направлена на адресную поддержку населения и включает в себя комплексное обслуживание российских семей и предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг, а также льготы от банка. «Семейный капитал» предполагает, что все услуги будут доступны клиентам ВТБ в удобном цифровом формате. В том числе ВТБ углубляет интеграцию с сервисами Минцифры для предоставления государственных услуг населению: в июне банк совместно с министерством реализовал очередной этап проекта социального казначейства и разработал новый цифровой сервис для пользователей портала Госуслуг.

 

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