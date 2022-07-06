Жителям аварийных домов в Волгограде купили 110 квартир в новостройках









Жильцы еще 110 квартир, вынужденные ютиться в аварийных домах, в ближайшее время переедут в новостройки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, по результатам аукционов недвижимость для переселения волгоградцев из аварийных домов будет приобретена в новых домах ЖК «Колизей» Кировского района.

В новые квартиры переедут жильцы аварийных домов, расположенных на ул. Вучетича, Саушинской, Палласовской в Красноармейском районе, в пос. 4 участок в Краснооктябрьском районе и на других улицах. Площадь новых «однушек» составит от 27 до 30 квадратных метров, в квартирах будет выполнена чистовая отделка, установлены сантехника, а также газовые или электрические плиты. Передача недвижимости будет производиться по мере ввода домов в эксплуатацию – жилые здания застройщик согласно графику достроит уже в текущем году.





В общей сложности за время реализации программы, с 2019 года, для переселения горожан муниципалитетом приобретено порядка 1500 квартир в новостройках в различных районах. По действующему порядку владельцы жилых помещений в аварийных домах получают новое жилье в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Площадь предоставляемого жилья равняется площади аварийного, в ряде случаев – немного превосходит ее.





Собственники жилого помещения также могут выбрать вариант получения денежной компенсации за свое жилье. Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах.





На сегодняшний день в ходе реализации программы из аварийных домов переселено более 3200 человек. Собственники более 300 жилых помещений, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей. Тем, кто предпочел вариант мены, администрация Волгограда предоставила свыше тысячи квартир. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тыс. человек.



