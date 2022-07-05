Митя Фомин выступит на праздновании 68-летия Волжского

Власти Волжского утвердили программу празднования 68-летия города. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут с 21 по 24 июля. Так, волжан ждет спортэкстрим-шоу «Волжский рулит!», а на площадке перед гипермаркетом «ОБИ» – зрелищное и захватывающее шоу каскадеров.

23 июля состоится рыболовный фестиваль «Волжская fishка», который пройдет на берегу Ахтубы в поселке Металлург.

В парках «Волжский» и «Новый город» запланированы фестивали молодежных субкультур. В этот же день волжане устроят велопробег от ФОКа «Русь» до речпорта, где состоится зажигательная спортивная вечеринка «Party на закате».

А 24 июля на сцене перед дворцом «Октябрь» состоится большой праздничный концерт с участием известных артистов Волгограда и Волжского. Для волжан выступит известный певец, исполнитель популярных композиций «А мы любили», «Все будет хорошо» и «Огни большого города» Митя Фомин.

Ярким завершением праздника станет красочный фейерверк.

В прошлом году 67-летие второго по величине города Волгоградской области праздновалось гораздо скромнее из-за коронавирусных ограничений. Власти города отказались от большого концерта, а вот фейерверком волжан порадовали.