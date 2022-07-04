В Волжском 38-летнего мужчину нашли с разрезанным животом

В Волжском Волгоградской области 38-летнего местного жителя накануне нашли с разрезанным животом. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел у подъезда общежития по улице Профсоюзов, 32.
По словам очевидцев, у пострадавшего был сильно разрезан живот. К месту происшествия оперативно приехал экипаж скорой помощи.
— Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 3, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Продолжает лечение в отделении реанимации.
По некоторой информации, пострадавший мог нанести себе повреждения самостоятельно.
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