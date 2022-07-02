Общество

В облздраве рассказали о состоянии 20-летней волгоградки после удара ножом в голову

Общество 02.07.2022 10:25
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02.07.2022 10:25



Состояние 20-летней студентки, на которую напал наркоман и вонзил ей нож в голову, остается стабильно тяжелым. Девушка находится в реанимации, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Врачи по-прежнему никаких прогнозов не озвучивают.
Пострадавшая находится в больнице скорой помощи №25, куда ее госпитализировали в тяжелом состоянии сразу после нападения.
Напомним, трагедия разыгралась утром 1 июля у дома № 43а по улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда. 33-летний житель многоэтажки напал с кухонным ножом на 20-летнюю соседку. Мужчина всадил нож в голову молодой девушке по самую рукоять, после чего с бритвой в руках угрожал убить еще одного человека. Возбуждены уголовные дела. Нападавший задержан.

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