Общество

В Волгограде начали возводить новое здание Арбитражного суда

Общество 01.07.2022 11:19
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01.07.2022 11:19


В Ворошиловском районе Волгограда дан старт строительству нового здания Арбитражного суда, которое сейчас располагается в части здания по улице 7-й Гвардейской Дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102», в основание монолита заложена капсула времени с посланием потомкам — ее планируют вскрыть в 2032 году.

Строительную площадку на улице Одесской в районе жилой застройки улиц Циолковского — Самарской в ходе выездного рабочего совещания посетил губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров обсудил реализацию масштабного проекта с председателем Арбитражного суда региона Виктором Романовым.


— Благодарю Верховный суд РФ и лично Вячеслава Лебедева за принятие этого решения и поддержку Волгоградской области. Спасибо всем, кто принимал участие в подготовительном этапе. Уверен, что здесь по завершении строительства мы получим очень хорошие, достойные условия для всех участников судебного процесса. А город-герой Волгоград получит современное здание и очень хорошее место для развития и притяжения, — подчеркнул глава региона. 

Подойти к такому важному проекту в Ворошиловском  районе Волгограда позволило решение о возведении здесь берегоукрепительного сооружения. Первый участок протяженностью 280 метров уже ввели в эксплуатацию, на очереди — еще четыре общей длиной почти пять километров. Защитный «пояс» позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным коммуникациям на сумму около 10 миллиардов рублей, обезопасить более 3000 жителей, проживающих в этой зоне. 


Берегоукрепление является основой продления рокадной дороги. Сложный дорожно-транспортный проект находится в разработке. Отрезок в будущем включит в себя съезды в существующую автомобильно-дорожную сеть и выход к новому зданию Арбитражного суда. 

— Мы закладываем капсулу времени на месте строительства не только одного из самых современных объектов правосудия. Но и объектов, которые будут играть одну из ведущих ролей в архитектурном ансамбле региональной столицы на берегу великой русской реки Волги. Станет одной из точек притяжения нашего славного и героического города, — отметил Виктор Романов.

Проектом предусмотрено возведение 6-этажного каркасно-монолитного объекта с цокольным этажом. Общая площадь строительства оценивается в 16 500 квадратных метров. Появление сооружения такого уровня стало возможным благодаря включению проекта в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России». 


Внутри будут обустроены 44 зала судебных заседаний, способные вместить 755 человек. Будут созданы 267 рабочих мест. Подготовку к стройке и планировку территории начали в апреле этого года. В ближайшее время специалисты приступят к фундаменту и забивке свай — всего их будет 428. Завершить проект планируют в конце 2024 года.

— Мы видим, как развивается Волгоград — логичным продолжением этих изменений является строительство на берегу Волги нового здания Арбитражного суда. Этот символ правосудия будет виден всем проплывающим по Волге пароходам. Реализация проекта послужит повышению авторитета судебной власти, обеспечит комфортные условия правосудия в регионе, — добавил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников.

Ранее информагентство сообщало, в конце ноября 2021 года был объявлен закрытый аукцион на выполнение работ по строительству нового здания Арбитражного суда Волгоградской области. Начальная стоимость строительства составила почти один миллиард 982,4 миллиона рублей.

Фото: администрация Волгоградской области 

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