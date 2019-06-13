Общество 12.06.2019 21:35
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12.06.2019 21:35
Подготовкой проекта нового здания арбитражного суда Волгоградской области займется ЗАО «Проектно-инвестиционная компания». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победитель был определен по итогам открытого конкурса. В нем приняли участие семь компаний, в том числе, кстати, строительная фирма «Приволжсктрансстрой», которая сейчас строит храм Александра Невского. Будущий проектировщик здания арбитража выполнит эту работу за 31 миллион 450 тысяч рублей, тогда как начальная цена заказа составляла 48 миллионов рублей. Таким образом, экономия составила около 17 миллионов рублей.
Заказчиком строительства стал арбитражный суд Волгоградской области. Сейчас это учреждение занимает часть площадей в большом офисном здании на ул. 7-ой Гвардейской, 2. После строительства нового здания, которое может обойтись в 1,5 миллиарда рублей, арбитражный суд переедет на улицу имени Степана Разина – на берег Волги юго-западнее бывшего грузового речного порта. Финансирование проекта и будущего строительства будет идти из федерального бюджета.
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