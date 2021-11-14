Общество 14.11.2021 09:47
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14.11.2021 09:47
Объявлен закрытый аукцион на выполнение работ по строительству нового здания арбитражного суда Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость строительства составила почти 1 миллиард рублей – 982,4 миллиона. Новое здание арбитражного суда, который в настоящее время располагается в части здания на ул. 7-ой Гвардейской дивизии, появится в Ворошиловском районе на ул. Одесская в районе жилой застройки ул. Циолковского- ул. Самарская. Интересно, что, так как аукцион будет проводиться в закрытой форме, техническая документация на сайте госзаказов не опубликована. Она будет предоставляться по запросам потенциальных участников. Финансирует строительство федеральный бюджет.
Между тем, ранее сообщалось, что готовится проект строительства здания арбитражного суда за 1,5 миллиарда рублей. Однако теперь будущая стройка обойдется дешевле заявленной суммы.
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