Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в Волгограде





Мизерное снижение цен на топливо зафиксировано в Волгоградской области по итогам еженедельного мониторинга. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, самое большое падение показало дизельное топливо - на 0,09% до 52,75 рубля за литр. В денежном выражении это составило 0,04 копейки.

На 0,02% подешевел бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и АИ-95 до 47,71 и 52,93 рубля за литр соответственно. Разница с прошлой неделей составила 0,01 копейки.

Цена на премиальный АИ-98 остается в одной поре на уровне 57,89 рубля за литр.



