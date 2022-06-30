Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в Волгограде

Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счета30.06.2022 14:01
Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,5%30.06.2022 12:54
Сбер запустил проект СберЛето30.06.2022 12:36
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров30.06.2022 12:31
Миллион пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения для защиты от мошенников30.06.2022 10:32
Торговые представители РФ оценили потенциал ВОЛМА30.06.2022 10:16
В Волгоградской области утвердили новые тарифы на газ с 1 июля29.06.2022 13:05
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%29.06.2022 10:38
Банк «Открытие» и Минздрав России договорились о сотрудничестве28.06.2022 15:45
ВТБ Лизинг запустил спецпрограмму «Нулевой аванс» для сделок с новой автотехникой28.06.2022 15:28
Сбер первым в России перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение28.06.2022 12:37
Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания....