Трехлетний мальчик выпал из окна в Волгограде









Несчастный случай с 3-летним ребенком произошел в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мальчик выпал из окна первого этажа пятиэтажки. Малыша доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7 с ушибами.

В УМВД России по городу Волгограду уточнили, что по данному факту провели проверку. Установлено, что мама ребенка привела сына к бабушке, которая отвлеклась на пару минут.

- За это время мальчик успел поставить стул к окну и облокотиться на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Скорую помощь вызвала бабушка, которая увидела, что произошло, - рассказали в городском УМВД.

Ребенок из обычной семьи, на учете она не состоит.

С родственниками мальчика полицейские провели профилактическую беседу.



