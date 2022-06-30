Трехлетний мальчик выпал из окна в Волгограде

Происшествия 30.06.2022 10:52
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30.06.2022 10:52
Несчастный случай с 3-летним ребенком произошел в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мальчик выпал из окна первого этажа пятиэтажки. Малыша доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7 с ушибами.
В УМВД России по городу Волгограду уточнили, что по данному факту провели проверку. Установлено, что мама ребенка привела сына к бабушке, которая отвлеклась на пару минут.
- За это время мальчик успел поставить стул к окну и облокотиться на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Скорую помощь вызвала бабушка, которая увидела, что произошло, - рассказали в городском УМВД.
Ребенок из обычной семьи, на учете она не состоит.
С родственниками мальчика полицейские провели профилактическую беседу.
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