В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте Жукова

Аварийная бригада «Концессии водоснабжения» оперативно устранила технологическое нарушение во дворе дома № 125 по проспекту Жукова. Напомним, что двор МКД в Дзержинском районе Волгограда затопило утром 29 июня.
– Бригада «Концессий водоснабжения» устранила технологическое нарушение на проспекте Жукова, 125, – сообщили в компании информагентству. – Потери, связанные с протечкой, несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета.
Скриншот с видео Евгения Нехаева