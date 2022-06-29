Общество

В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте Жукова

Общество 29.06.2022 13:16
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29.06.2022 13:16


Аварийная бригада «Концессии водоснабжения» оперативно устранила технологическое нарушение во дворе дома № 125 по проспекту Жукова. Напомним, что двор МКД в Дзержинском районе Волгограда затопило утром 29 июня. 

– Бригада «Концессий водоснабжения» устранила технологическое нарушение на проспекте Жукова, 125, – сообщили в компании информагентству. – Потери, связанные с протечкой, несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета.

Скриншот с видео Евгения Нехаева

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