В Волгограде из-за порыва на трубе затопило двор на проспекте Жукова









Двор многоквартирного дома №125 по проспекту Жукова в Дзержинском районе Волгограда затопило из-за порыва трубы. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, аварийную бригаду они ждут с утра 29 июня.

– В 8 утра я вышел на улицу и увидел во дворе целую реку, – рассказывает Евгений Нехаев. – Судя по такому количеству воды, потоп начался намного раньше. Вызвали коммунальщиков, до сих пор их нет.

В ООО «Концессии водоснабжения в свою очередь поспешили успокоить местных жителей, на место уже направлена бригада.

– По данному адресу уже направлена бригада "Концессий водоснабжения" для обследования и дальнейшего устранения нарушения. Напоминаем, в случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета, - сообщили в ответ на запрос информагентству в организации.

Видео: Евгений Нехаев