Бочаров по пути из ЛНР заехал на блокпост в Каменск-Шахтинском

Губернатор Волгоградской области по пути из Луганской Народной Республики заехал на блокпост, расположенный в Ростовской области. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона спонтанно принял решение отклониться от запланированного маршрута. В Каменск-Шахтинском несут службу сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.





В распоряжении информагентства появилось видео незапланированной поездки Андрея Бочарова. Спонтанную экскурсию по блокпосту провел для губернатора Волгоградской области командир сводного отряда Александр Коломыйченко. Полковник полиции рассказал Бочарову о буднях сотрудников.

– Мы обслуживаем три муниципалитета, – пояснил Коломыйченко. – Вы проезжали город Донецк, потом Каменск-Шахтинский и Тарасовское. Это и есть зона действия нашего сводного отряда. Под нашим контролем - проселочные дороги. В распоряжении отряда – служебные «Нивы» и уазики. Мы круглосуточно осуществляем фильтрацию транспорта, который движется со стороны ДНР. Это основная наша задача.





По словам Коломыйченко, волгоградские полицейские находятся в постоянном взаимодействии с погранотрядами.

– По сути, мы являемся мобильной круглосуточной боевой единицей, – уточнил полковник полиции. – Поступает сообщение о зафиксированном движении – и мы выдвигаемся на место.

Андрей Бочаров, в свою очередь, в общении с личным составом сводного отряда отметил достойные условия, созданные для сотрудников.

– Наши с вами земляки достойно выполняют задачи в составе частей и соединений в ходе спецоперации. Я общался с офицерами, генералами и руководством ЛНР. Они высоко отмечают волгоградцев, – отдельно подчеркнул Андрей Бочаров. – Спасибо и вам, ребята, за достойное несение службы. Волгоградская полиция как всегда несет службу на высоком уровне. Понятно, что условия немного другие, но ответственность тем не менее огромная.





Отметим, что редакция «Высоты 102» не раз писала о незапланированных визитах Бочарова в районы региона и в социальные учреждения. В ходе одной из рабочих поездок в Камышинский район губернатор неожиданно нагрянул в одно из сел. Ранее глава региона устроил нагоняй подрядчику за недостаточные темпы строительства в больнице им. Фишера в Волжском. В Волгограде Бочаров в ходе инспекции заставил чиновников пешком пройти по кочкам улицы Кузнецкой. В апреле 2019 года Бочаров пожелал благополучного прохождения службы волгоградским полицейским, посетив место дислокации сводного отряда в республике Дагестан.

Впрочем, неожиданные визиты губернатор Волгоградской области начал наносить еще до вступления в должность. Так, в апреле 2014-го тогда еще и.о. губернатора Герой России Андрей Бочаров рано утром прибыл в Котельниковский район, где собрал на совещание местных чиновников.