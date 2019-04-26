Общество 26.04.2019 14:10
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26.04.2019 14:10
Благополучного прохождения службы волгоградским полицейским пожелал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, посетив место дислокации сводного отряда в республике Дагестан. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, встретил главу региона на Северном Кавказе начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко. Андрей Бочаров прибыл не с пустыми руками, а с подарками - наручными часами, и поздравил земляков со знаменательной датой, которая недавно отмечалась – со 100-летием со дня основания волгоградской полиции (милиции), а также с предстоящими майскими праздниками, и вручил полицейским почетные грамоты, благодарственные письма. На встрече с личным составом губернатор, начальник главка, поинтересовались у полицейских, как проходит служба, ситуацией и обстановкой в Дагестане, ознакомились с бытовыми условиями волгоградцев, рассказали им о последних новостях Волгоградской области. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, стражей порядка поблагодарил за службу глава республиканского МВД генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. В завершении поездки в Дагестан запланирована рабочая встреча с главой республики Владимиром Васильевым.
Напомним, сводный отряд волгоградской полиции, дислоцированный в республике Дагестан, сформирован из оперативников, кинологов, криминалистов и сотрудников других подразделений ГУ МВД по региону. Встречи Андрея Бочарова и Александра Кравченко с личным составом сводного отряда полицейских на Северном Кавказе в канун Первомая и Дня Победы стали регулярными.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области.
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