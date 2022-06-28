Общество

В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвы

Общество 28.06.2022 10:49
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28.06.2022 10:49


Жителям Центрального района Волгограда несколько ночей подряд не дают спать дикие рейвы у общежития ВГСПУ по улице Хиросимы, 16. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцев терроризирует одна и та же компания молодых людей. 



— Общежитие пединститута уже который день гудит. Спать невозможно. «Качают» музыку в машинах. На замечания не реагируют, а у нас маленькие дети, — сообщили жильцы дома № 20 по улице Хиросимы.  Лето. Хочется открыть окно и спать, наслаждаясь ночной прохладой, но этой возможности мы на сегодня, к сожалению, лишены. Вместо здорового сна мы имеем бодрые ночи, а на утро с квадратными головами на работу идем. 

В пресс-службе педагогического университета корреспонденту информагентства сообщили, что никаких жалоб за последние два дня на жильцов студенческого общежития со стороны горожан не поступало.

— Ни коменданту общежития, ни на пост охраны подобные жалобы от жильцов близлежащих домов не поступали, — прокомментировала начальник управления информационной политики вуза Яна Андоралова. — Если будет установлен факт нарушения нашими студентами общественного порядка, мы будем разбираться в ситуации и в случае необходимости — применять меры дисциплинарного характера. 

В пресс-службе ВГСПУ уточнили, что жильцы всегда могут обратиться с жалобой к коменданту общежития или на пост охраны. Вот только горожане недоумевают, почему комендант не может самостоятельно пресекать нарушения. 

– Для чего нужен комендант, если он допускает это безобразие? Получается, что среди ночи мы должны встать с кровати, оставить детей и пойти потормошить за плечо коменданта? – возмущаются горожане. – Если в общежитии не могут справиться с ситуацией, будем решать ее с привлечением полиции. Закона о тишине в Волгограде никто не отменял. 

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