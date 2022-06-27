Происшествия

Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентов

Происшествия 27.06.2022 09:25
0
27.06.2022 09:25



Оперативники УФСБ пресекли в Волгограде утечку данных абонентов оператора сотовой связи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК России (Неправомерный доступ к компьютерной информации).
- Установлено, что молодой человек, используя свои служебные полномочия, получил доступ к персональным данным абонентов одного из операторов сотовой связи, с целью последующей передачи указанной информации третьим лицам за соответствующее денежное вознаграждение, - сообщили в региональном УФСБ.
Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление других эпизодов противоправной действительности задержанного.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
27.06.2022 11:30
Происшествия 27.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 10:57
Происшествия 27.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 09:42
Происшествия 27.06.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 16:49
Происшествия 26.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 11:30
Происшествия 26.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 23:30
Происшествия 25.06.2022 23:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 16:21
Происшествия 25.06.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 12:58
Происшествия 25.06.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 11:20
Происшествия 25.06.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 10:09
Происшествия 25.06.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:59
Происшествия 24.06.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:10
Происшествия 24.06.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 15:10
Происшествия 24.06.2022 15:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 13:44
Происшествия 24.06.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 11:46
Происшествия 24.06.2022 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафыСмотреть фотографии
11:30
На севере Волгограда устраняют аварию на магистральном трубопроводе: фотоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещейСмотреть фотографии
10:57
Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнесСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплатыСмотреть фотографии
10:29
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядокСмотреть фотографии
10:10
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде автобус № 65 с пассажирами совершил вынужденную остановкуСмотреть фотографии
09:41
Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законыСмотреть фотографии
09:25
Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентовСмотреть фотографии
09:14
Поселок Гумрак в Волгограде остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде и области 27 июня ввели ограничения на продажу алкоголяСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплюСмотреть фотографии
23:00
Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетикиСмотреть фотографии
22:17
Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В Волгограде из-под тополя забила вода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалокСмотреть фотографии
16:49
В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчикСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде 2 июля откроют детский бассейн в ЦПКиО: смотрим цены и графикСмотреть фотографии
14:39
С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»Смотреть фотографии
12:45
Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гулСмотреть фотографии
11:51
Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракуртыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослыйСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
 