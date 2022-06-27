Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентов

Происшествия 27.06.2022 09:25
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27.06.2022 09:25
Оперативники УФСБ пресекли в Волгограде утечку данных абонентов оператора сотовой связи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК России (Неправомерный доступ к компьютерной информации).
- Установлено, что молодой человек, используя свои служебные полномочия, получил доступ к персональным данным абонентов одного из операторов сотовой связи, с целью последующей передачи указанной информации третьим лицам за соответствующее денежное вознаграждение, - сообщили в региональном УФСБ.
Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление других эпизодов противоправной действительности задержанного.
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