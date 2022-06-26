Общество

С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресов

Общество 26.06.2022 14:39
0
26.06.2022 14:39


В Волгограде продолжается плановое отключение горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала новой недели отключения затронут жителей домов в 4 районах города-героя. 

Плановые отключения ГВС коммунальщики начали с 18 апреля. В ООО «Концессии теплоснабжения» горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения. 

Публикуем список отключений: 

Тракторозаводский район 

с 27 по 29 июня 

улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Дзержинский район 

с 28 июня по 11 июля

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

улица Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

улица Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

проспект имени Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

улица Расула Гамзатова, 19

Ворошиловский 

с 28 июня по 11 июля

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Советский район 

с 27 по 28 июня

улица Гвоздкова 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Балакирева, 2

улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

улица Новосибирская, 66

улица Сухова, 17, 19, 21, 25

проспект Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 

улица Мариупольская 10, 12, 14

улица Запорожская, 3

улица Шауляйская, 2а, 4а

улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

улица Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 46, 50

улица Комарова, 75, 79

улица Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

улица Песчанокопская, 13, 15, 17

улица Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
26.06.2022 15:44
Общество 26.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 13:41
Общество 26.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 12:45
Общество 26.06.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 11:51
Общество 26.06.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:45
Общество 26.06.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:08
Общество 26.06.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 07:58
Общество 26.06.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 00:07
Общество 26.06.2022 00:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 23:13
Общество 25.06.2022 23:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 21:45
Общество 25.06.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 20:24
Общество 25.06.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:59
Общество 25.06.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:40
Общество 25.06.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:27
Общество 25.06.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 14:55
Общество 25.06.2022 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде 2 июля откроют детский бассейн в ЦПКиО: смотрим цены и графикСмотреть фотографии
14:39
С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»Смотреть фотографии
12:45
Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гулСмотреть фотографии
11:51
Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракуртыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослыйСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
09:00
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
07:58
В Волгограде на новой неделе похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
00:07
Море огней, эмоций и один Niletto: в Волгограде завершился первый молодежный фестСмотреть фотографии
23:30
Офицер СК после нападения умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
23:13
Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
21:45
Супруга умершего волгоградца не смогла получить его медкарту через судСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области от платы за капремонт освободили жильцов 10 домов: списокСмотреть фотографии
19:57
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзаводаСмотреть фотографии
18:59
Тысячи волгоградцев пришли на концерт с участием NILETTOСмотреть фотографии
18:40
В волгоградской академии МВД выбрали «Мисс генеральских симпатий»: фотоСмотреть фотографии
18:27
Братскую могилу испанца, русского и татарина в центре Волгограда готовят к реставрацииСмотреть фотографии
16:59
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спортСмотреть фотографии
16:21
Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголяСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области нашли пропавшего ребенкаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский губернатор слился с молодежью и накормил зама блинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Утром - ЗОЖ, вечером – молодежь»: на фестивале в Волгограде юных спортсменов учат чемпионыСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области женщина умерла в центральном паркеСмотреть фотографии
12:46
Сотни студентов открыли в центре Волгограда фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:18
В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогуСмотреть фотографии
11:56
Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
 