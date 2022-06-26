С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресов

В Волгограде продолжается плановое отключение горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала новой недели отключения затронут жителей домов в 4 районах города-героя.

Плановые отключения ГВС коммунальщики начали с 18 апреля. В ООО «Концессии теплоснабжения» горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения.

Публикуем список отключений:

Тракторозаводский район

с 27 по 29 июня

улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Дзержинский район

с 28 июня по 11 июля

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

улица Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

улица Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

проспект имени Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

улица Расула Гамзатова, 19

Ворошиловский

с 28 июня по 11 июля

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Советский район

с 27 по 28 июня

улица Гвоздкова 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Балакирева, 2

улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

улица Новосибирская, 66

улица Сухова, 17, 19, 21, 25

проспект Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

улица Мариупольская 10, 12, 14

улица Запорожская, 3

улица Шауляйская, 2а, 4а

улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

улица Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 46, 50

улица Комарова, 75, 79

улица Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

улица Песчанокопская, 13, 15, 17

улица Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»