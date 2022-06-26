Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гул

В соцсетях жители Волгограда и области делятся постами о странном гуле. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня ночью, 26 июня, необычный звук разбудил местных жителей в районе 5 часов утра.

«Жужжит, похоже на самолет», «детей разбудил гул», «то еле слышно, то будто приближается» — такие сообщения стали появляться в местном паблике, посвященном жизни города.

Отмечается, что «странный гул», «хлопок похожий на выстрел» слышали жители Тракторозаводского, Кировского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Ворошиловского районов Волгограда. Жители рабочего поселка Городище тоже отметили ночной шум, напугавший собак во дворе.

Впрочем, нашлись и те, кто призвал спокойнее относится к любым шумам и не обращать на них внимание: «с февраля каждый день почти летают, тоже мне новость», «ничего не слышал, не видел, не знаю — молодежь области спокойно себе продолжает гулять!», «вы просто самолетов боитесь…».

В ГУ МЧС России по Волгоградской области корреспонденту информагентства пояснили, что сегодняшней ночью специалисты ведомства по подобным вызовам никуда не выезжали, происшествий зарегистрировано не было.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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