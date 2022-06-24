Общество

«Родину-мать» в Волгограде осветили лазерами в день Парада Победителей

Общество 24.06.2022 23:49
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24.06.2022 23:49


Волгоград присоединился к всероссийской акции «Лучи Победы» в честь 77-й годовщины Парада Победителей 24 июня 1945 года. Лучшие кадры с главной высоты России — в фоторепортаже ИА «Высота 102». 


Мероприятие стартовало в 20.40. Желающих посмотреть лазерную инсталляцию на Мамаевом кургане оказалось больше 300 человек. 


К памятной акции также присоединились другие города-герои, города воинской славы, города трудовой доблести России. 


Жители страны почтили память всех, кто отдал свои жизни в боях за Победу. 24 июня 1945 года в день Парада Победителей, ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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