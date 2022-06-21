В Волгограде отремонтируют дороги в 42 дворах: список

В Волгограде определился подрядчик, который отремонтирует дороги в 42 дворах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, аукцион по восстановлению внутриквартальных проездов выиграла компания ООО «Аверс». В 2018 году данной организацией уже были восстановлены дороги в Тракторозаводском и Ворошиловском районах.

- Согласно проекту, в ходе реконструкции подрядчик полностью демонтирует старое покрытие, после чего уложит новое двухслойное полотно щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказали в администрации города. - Дополнительно рабочие заменят бордюрный камень и восстановят люки на колодцах инженерных сетей.

Кроме того, на придомовых территориях смонтируют освещение, установят скамейки и урны. Для данных работ в ближайшее время на открытых площадках будут размещены аукционы.

Так, в Тракторозаводском районе дороги во дворах будут отремонтированы по адресам: ул. им. Академика Богомольца, 5; ул. Борьбы, 9, 11, 13; пр-кт им. В.И. Ленина, 203, 205; ул. им. Колумба, 5, 5а, 14; ул. Ополченская, 25, 27; ул. им. Быкова, 4а; ул. им. Гули Королевой, 9.

В Крансооктябрьском районе сделают ремонт дорог на улицах: ул. им. маршала Еременко 130; ул. Титова 17, 19; ул. им. генерала Штеменко, 50, 52, 54, 56; ул. Триумфальная 18, 24, 26, 28.

Дворы в Дзержинском районе будут восстановлены на улицах: ул. им. маршала Рыбалко 14, 14б, 12; ул. Колпинская,1а, 9, 11; ул. Ангарская,114; им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 163, 165, 167, 169; ул. Космонавтов, 33.

В Центральном районе восстановят дорожное покрытие во дворах: ул. Хиросимы 7, 7а; ул. им. Ткачева, 4,6, 8, 10, 15; ул. им. Рокоссовского, 42, 44; ул. Двинская 18, 20; ул. им. Пархоменко, 39; ул. Невская, 12б; ул. Новороссийская, 16.

Дворы в Ворошиловском районе отремонтируют на улицах: ул. Дубовская 16а, 18; ул. Социалистическая 14, 16; ул. КИМ 10а, 12; ул. Профсоюзная, 17, 17-1, 19; ул. Рабоче-Крестьянская 50, 52; ул. Профсоюзная, 21; ул. Циолковского,5.

В Советском районе дворовую территорию восстановят по улицам: ул. им. Гвоздкова 16, 18; ул. им. Карла Маркса, 25, 27; ул. Алексеевская, 9, 11, 13, 15, 19, 21; ул. Запорожская 3,6.

В Кировском районе дорожное полотно во дворах восстановят по адресам: ул. им. Воронкова, 78, 80, 82, 82а; ул. им. Козака 11, 9, 7; ул. 64-й Армии, 87; ул. им. Зины Маресевой, 3, 5, 5а; ул. им. Кирова 130б, 132б, 134б; пер. им. Успенского, 18; ул. им. Козьмы Минина 14,16; ул. 64-й Армии, 24.

В Красноармейском районе будут восстановлены дворы на улицах: б-р им. Энгельса, 28; ул. Остравская, 8, 12, 14, 16; ул. Гремячинская, 26, 28; ул. Пролетарская 39, 41, 45; пр-т Героев Сталинграда 47, 49.