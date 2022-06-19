Общество

Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездных

Общество 19.06.2022 16:43
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19.06.2022 16:43


В Волжском Волгоградской области с 1 июля услуга «бесплатная пересадка» начнет действовать только при оплате проезда по безналу — транспортными или банковскими картами. Как сообщает ИА «Высота 102», пересадка с предъявлением билета отменяется. 

— Пассажир, который захочет воспользоваться бесплатной пересадкой в течение 60 минут, при второй поездке должен приложить банковскую карту либо транспортную карту к терминалу, — сообщает информагентство со ссылкой на заявление МУП «Волжская автоколонна № 1732». — Будет выдан билет стоимостью 30 рублей без списания средств со счета. Вся информация отображается в личном кабинете пассажира.

Бесплатная пересадка в течение часа будет действовать не только на разных маршрутах, но и на одно и то же направление, при условии, что пассажир пересядет на другой автобус того же маршрута. Как уточнили в муниципальном предприятии, из обращения выходят бумажные проездные билеты «на предъявителя», «ученический», «студенческий» и «пенсионный».

Их заменят электронные проездные с аналогичными обозначениями. Также вводится транспортная карта, для тех пассажиров, которые по каким-либо причинам пока не могут пользоваться банковскими картами.

Получить транспортные карты и электронные проездные можно на проходной автоколонны бесплатно в период с 25 мая по 30 июня. Далее карты будут продавать по 100 рублей. Для пенсионеров они останутся бесплатными. Срок службы каждой карты — не менее пяти лет.

Пополнять электронный проездной необходимо на сумму, соответствующую его виду. К примеру, пенсионный не сможет стать ученическим, если на счету окажется меньше средств — он просто не будет считываться. 

Средства списываются 1 числа каждого месяца. При оплате с 1 по 5 число — списание производится на следующий день. Пополнять транспортные карты и электронные проездные без комиссии можно, используя банкоматы «Авангард». Если использовать мобильное приложение, то не избежать комиссии в размере 30 рублей.  

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