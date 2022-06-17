







С 19 июля прекратит работу мобильное приложение транспортной карты «Волна» из-за отказала финского разработчика его поддерживать. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователей приложения уже уведомили об этом - соответствующее сообщение появилось в мобильной «Волне».

В этой связи пассажирам рекомендуется для проведения отложенного пополнения карты пользоваться личными кабинетами СберБанк Онлайн и Почта Банк Онлайн.

В МКП «ГЦУПП» сообщили, что зарубежная компания-разработчик мобильного приложения известила пользователей о завершении своей деятельности в России и прекращении поддержки приложения. По данным оператора, сегодня мобильное приложение используют только 2% волгоградских держателей карты «Волна», так как его функционал дублируется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».

Тем не менее, оператор проекта уверяет, что ведет разработку нового мобильного приложения.













Согласно пользовательскому соглашению, разработчиком приложения и правообладателем является компания iQ Payments Oy, зарегистрированная и действующая по законам Финляндии. Отмечается, что разработчик является обладателем исключительных прав на платформу Ticketing as a Service Platform, а также на все ее составные части, включая приложение. Лицензией на эту платформу и приложение обладает ООО «ПэйакьЮ», зарегистрированная в России. Эта компания является поставщиком услуг.

Оператор ООО «Сити транспорт Групп-Поволжье» не выступает стороной пользовательского соглашения. Его задача - обеспечить информационное и технологическое взаимодействие между участниками сервиса транспортной карты «Волна» при оказании услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте, а также иных услуг с использованием этой транспортной карты на территории Волгоградской области.



