Общество 17.06.2022 16:18
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17.06.2022 16:18
С 19 июля прекратит работу мобильное приложение транспортной карты «Волна» из-за отказала финского разработчика его поддерживать. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователей приложения уже уведомили об этом - соответствующее сообщение появилось в мобильной «Волне».
В этой связи пассажирам рекомендуется для проведения отложенного пополнения карты пользоваться личными кабинетами СберБанк Онлайн и Почта Банк Онлайн.
В МКП «ГЦУПП» сообщили, что зарубежная компания-разработчик мобильного приложения известила пользователей о завершении своей деятельности в России и прекращении поддержки приложения. По данным оператора, сегодня мобильное приложение используют только 2% волгоградских держателей карты «Волна», так как его функционал дублируется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».
Тем не менее, оператор проекта уверяет, что ведет разработку нового мобильного приложения.
Согласно пользовательскому соглашению, разработчиком приложения и правообладателем является компания iQ Payments Oy, зарегистрированная и действующая по законам Финляндии. Отмечается, что разработчик является обладателем исключительных прав на платформу Ticketing as a Service Platform, а также на все ее составные части, включая приложение. Лицензией на эту платформу и приложение обладает ООО «ПэйакьЮ», зарегистрированная в России. Эта компания является поставщиком услуг.
Оператор ООО «Сити транспорт Групп-Поволжье» не выступает стороной пользовательского соглашения. Его задача - обеспечить информационное и технологическое взаимодействие между участниками сервиса транспортной карты «Волна» при оказании услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте, а также иных услуг с использованием этой транспортной карты на территории Волгоградской области.
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