В храме Волгограда рассказали о чуде на Святую Троицу

На 12 июня в этом году с Днем России совпал один из важнейших православных праздников — Святая Троица. В соцсетях стала распространяться фотография свечения одноименной иконы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, знамение произошло в храме Богоявления Господня в Советском районе Волгограда на улице Ярославской.

Со слов прихожан, нимб на иконе Святой Троицы озарился свечением во время молитв. Верующие посчитали знамение добрым знаком и божественным чудом.

Корреспонденту информагентства удалось связаться с настоятелем прихода протоиереем Александром Сазоновым.

— У нас ничего не происходил вроде. Тихо-мирно живем. Молимся. Никаких чудес. Есть фотография определенная. Я ее видел. Но, думаю, это просто свет так упал. Сегодня только утренняя служба проходила. Если бы что-то такое произошло, я бы точно знал. А так, если хотите, приезжайте к нам завтра к 08.00. Может быть что-то и проявится, — рассказал собеседник информационного агентства.

На Троицу в храме не принято просить что-либо у Бога, а лишь благодарить за то, что уже имеешь. В этот день не принято заниматься тяжелым трудом. Праздник положено проводить по-христиански — в помощи и заботе о ближнем, благотворительности, спокойном отдыхе в кругу семьи, тихой молитве.

Фото: Александр Сазонов

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