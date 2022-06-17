Не хлебать и не снимать плавок: врач предупредила волгоградцев об опасностях отдыха на воде

В Волгограде мало кто из горожан дожидается дома официального открытия пляжного сезона. Большинство волгоградцев уже успели искупаться в прохладной Волге и погреть бока под жарким солнцем. Между тем, отмечает заместитель главврача по инфекционной работе областной детской больницы Ирина Текучева, отдых у воды может обернуться и для родителей, и для детей неожиданными и малоприятными проблемами со здоровьем. Как их предотвратить, специалист рассказала журналистам.

– Главная опасность в том, что пресный водоем, особенно с низким или отсутствующим течением – крайне благоприятная среда для размножения кишечных бактерий и множества энтеровирусных инфекций, – предупреждает Ирина Текучева. – Численность указанных возбудителей особенно высока в воде, где обитают зачастую бездомные животные, и в сельской местности, где производится ежедневный выпас скота. В таких водоемах в основной купальный период – с июня по сентябрь включительно – в большом объеме размножается кишечная палочка.

Прежде всего врач настоятельно рекомендует, погружаясь в воду, держать закрытым рот.

– Категорически запрещается проглатывать воду из любого пресного водоема, так как это может вызвать отравление и дальнейшее общее ухудшение состояния организма, для которых характерны такие проявления, как обильная рвота и водянистая диарея, как следствие - обезвоживание, а также озноб, повышение температуры, – предупреждает специалист. – Понятно, что ребенку часто трудно держать рот закрытым в воде, ведь для детей купание – особенно эмоциональный процесс. В этом случае взрослым рекомендуется находиться рядом во время водных процедур.

Еще одно важное правило – погружаясь в воду, купальщикам не стоит забывать купальники и плавки на суше.

– Когда мужчина, женщина или ребенок долго находятся в пресной воде без плавок или купальника, а также мочатся в воду, происходит вполне понятная разница температур и давления жидкостей, в том числе – попадание воды в мочеиспускательный канал. Со временем это приводит к уретритам и циститам, – рассказывает врач, ссылаясь на экспертов в урологии. – Поэтому в воде необходимо находиться исключительно в нижнем белье, лучше всего – специально приспособленном по форме и использованию в водных процедурах.

Песчаный пляж, по словам Ирины Текучевой, безопаснее для детей в плане потенциального получения травм – ушибов, различных вывихов стопы. Что касается оптимального периода для купания, то лучшее время – с 6.00 до 12.00 или после 18.00. Температура воздуха при этом недолжна превышать отметки в +30 градусов.

Для детей до 6 лет подходящей температурой воды считается 22–24 градуса, температура воздуха должна быть немного выше. В первый день лучше ограничиться коротким купанием в 3–5 минут. Постепенно можно увеличить длительность до 8–10 минут.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"