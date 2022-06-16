«Заломят цены, как в том году»: волгоградцы уже не ждут официального открытия пляжей





Пляжный сезон в Волгограде, несмотря на изнуряющую жару, официально еще не начался: Роспотребнадзор до сих пор не выдал разрешения на открытие мест для купания, следовательно, и администрация не торопится с подготовкой инфраструктуры на правом берегу Волги. Между тем, как выяснилось, волгоградцы уже и не ждут официальной отмашки властей и надзорных органов. Журналисты ИА «Высота 102» 16 июня посетили самые популярные городские пляжи, где в разгар буднего дня оказалось весьма многолюдно.





Первым местом, которое посетили корреспонденты ИА «Высота 102», стал пляж в микрорайоне Спартановка, неподалеку от гостиницы «Старт». На берегу Волги можно было насчитать несколько десятков отдыхающих. В разговоре с журналистами местные жители признались, что сегодня им вполне комфортно отдыхать и без надзора.





– Если честно, я не жду открытия городских пляжей, меня устраивает и этот. Тут чистенько, тихо, а главное бесплатно, - призналась жительница Спартановки Мария Воронова. – В том году я ездила на платный пляж «Бобры», и он мне не шибко понравился. Мне показалось, что 300 рублей – слишком высокая цена за обычную зону отдыха.





Пляж в Краснооктябрьском районе возле яхт-клуба «Пилигрим» оказался менее оживленным, но, как оказалось, именно возможность уединиться на берегу и заставляет каждый раз возвращаться сюда местных жителей.

– Никакого городского пляжа мне не нужно, – говорит волгоградка Виктория Сергиенко. – Я прихожу сюда за тишиной и уединенностью, чтобы почитать книгу и отвлечься от работы. Поэтому я ни за что не променяю дикий пляж на какой-то другой.





Похоже, что самым излюбленным местом для отдыха волгоградцев возле воды является пляж в микрорайоне Тулака. На берегу в разгар рабочего дня можно было насчитать более 50 отдыхающих. Впрочем, среди отдыхающих нашлись и те, кто бы с удовольствием искупался на чистом и оборудованном пляже.

– Конечно же я ожидаю открытия городских пляжей. Я готова заплатить деньги за чистый песок, удобный лежак и хорошую атмосферу. Как вы видите, на нашем пляже на Тулака не всегда бывает чисто, – поделилась своим мнением жительница Советского района Лилия Бирюкова. – Главное, чтобы цены за вход не заломили, как в том году.









В Центральном районе Волгограда, даже несмотря на на мусор, достаточно много купальщиков.

– Я каждый год хожу сюда уже на протяжении почти 30-ти лет, это место связано со многими моментами жизни, – рассказывает Виктор Пахомов. – Здесь меня отец учил плавать, здесь же я встретил свою первую любовь. Кончено, было бы хорошо, если бы наша администрация открыла пляжи по всему городу, чтобы люди могли, не выезжая из своего района, прийти отдохнуть. Но когда такое случится, остается лишь гадать.









Добавим, что сегодня мэрия Волгограда объявила о начале подготовки пляжной зоны на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Приступить к работам позволило расположение полуострова – здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась уже в первой половине июня. Водолазы расчистили дно от мусора и сделали его пологим, без ям и резких обрывов. Были отобраны пробы почвы, воды и воздуха для исследования. На территории завершается оборудование кабинок, для переодевания, биотуалетов, камер хранения, беседок и шезлонгов, а также обустройство фудкорта.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»