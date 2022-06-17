Волгоградцы 18 июня встанут в позу на «Волгоград Арене»

В Волгограде в субботу, 18 июня, на главном городском стадионе состоится VIII Международный день йоги. Как сообщает ИА «Высота 102», жители региона и его гости смогут бесплатно посетить мероприятие.

– На стадионе для горожан проведут бесплатные занятия, а также медитации и дыхательные практики, – сообщили организаторы дня йоги информагентству. – Инструкторами выступят профессиональные тренеры студии LOTOS.

Перед началом программы всех желающих встать в позу под ласковым летним солнцем ждет перфоманс представителей школы индийских танцев. Практиковать асаны волгоградские йоги будут полтора часа. Завершатся все мероприятия на «Волгоград Арене» в 13.00.

Чтобы наверняка попасть на массовое занятие, следует позвонить по телефону Центра международного сотрудничества Волгоградской области: 8(8442) 35-24-39.