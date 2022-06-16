Общество

Суд на севере Волгограда возглавила Лариса Кучерова

Общество 16.06.2022 10:44
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16.06.2022 10:44


В Тракторозаводском районном суде Волгограда кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», на должность председателя райсуда указом президента РФ Владимира Путина назначена Лариса Кучерова.

Кучерова выразила уверенность, что результатом ее работы на новом посту станет повышения уровня доверия граждан к судебной системе. Ранее уроженка Жирновска Волгоградской области после окончания в 1985 году Саратовского юридического института имени Курского работала в Архангельске. Затем вместе с семьей переехала в Волгоградский регион. Устроилась юрисконсультом в Жирновское нефтегазодобывающее управление.

В январе 1995-го стала судьей. В 2010 году Кучерову назначили председателем Жирновского райсуда, где она работала до настоящего времени.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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