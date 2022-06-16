Бутлегера осудят за смерть и отравление метанолом жителей Волжского

В Волжский городской суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего волжанина, обвиняемого в сбыте суррогатного алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102», от спиртосодержащей продукции скончался один человек, еще четверо получили тяжелое отравление.





— Следственный отдел по городу Волжский СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, — пояснила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Его действия квалифицированы следователями по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека.





По версии следствия, с июля по сентябрь 2021 года злоумышленник незаконно сбывал суррогатный алкоголь жителям города-спутника. В августе прошлого года после употребления «коктейля» скончался один человек. Четверо серьезно отравились метанолом.





В принадлежащем мужчине гараже и автомобиле следователи обнаружили емкости со спиртосодержащей жидкостью. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимума до шести лет лишения свободы.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области