Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове Сарпинский









Волгоградский облсуд подтвердил законность решения Кировского суда, возложившего на администрацию Волгограда обязанность провести освещение в хуторах на острове Сарпинский. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на отсутствие уличного освещения жители Сарпинского пожаловались прокурору региона Денису Костенко по время личного приема, который проводился в конце прошлого года.





По поручению аппарата прокуратуры региона прокуратура Кировского района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации города и возложении на нее обязанности обеспечить территории хуторов Кожзавод, Бекетовский перекат, Бобыли, Павловский, Песчаный-1, Песчаный-2, Песчаный-3 освещением.





Кировский районный суд иск полностью удовлетворил. Однако мэрия Волгограда обжаловала это решение. Исполнение вступившего в законную силу решения суда прокуратура взял на контроль.