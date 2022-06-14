Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублей

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда ищет перевозчика на муниципальный автобусный маршрут № 65, курсирующий из микрорайона Жилгородок до улицы Тулака. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в мэрии города-героя уверяли, что на маршрут выйдут новые троллейбусы с автономным ходом.

Согласно документации, заявка на аукцион размещена 7 июня. Последний срок указан как 15 июня. Дата подведения итогов торгов — 17 июня. Начальная цена контракта составляет 43 026 228 рублей.

Ответственным должностным лицом указан руководитель департамента горхозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. Закупка будет произведена за счет бюджетных средств областного центра на 2022-2023 годы.

Срок выполнения работ отсчитывается от даты заключения контракта (но не ранее 1 июля 2022 года) по 31 декабря 2023-го. Потенциальный интересант должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Подвижной состав должен быть оснащен аппаратурой спутниковой навигации, бортовым оборудованием и программным обеспечением автоматизированной системы оплаты проезда, видеорегистраторами, системой аудиовизуального информирования пассажиров.

Автобусы не должны быть старше 11 лет, работать на природном газе, метана или дизтопливе. Количество мест для сидения — не менее 28, а пассажировместимость — не меньше 90 человек. 50% машин от общего числа машин должны иметь оборудование для посадки, высадки и перевозки пассажиров из числа лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов-колясочников.

В администрации Волгограда горожан ранее успокоили, заявив, что маршрут № 65 никуда не исчезнет. Речь шла о замене подвижного состава на линии.

— Автобусы на маршруте № 65 перестанут работать, но их заменят троллейбусы на автономном ходу, — поясняли в горадмине. — Волгоградцы на более экологичном транспорте смогут добираться до работы и учебных заведений.

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