В Волгограде ликвидируют еще один популярный автобусный маршрут





Автобус №65 «Площадь Куйбышева - ЦСМ» исчезнет с улиц Волгограда уже предстоящим летом. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на смену ему выйдут троллейбусы с автономным ходом.

С просьбой прояснить ситуацию в редакцию информагентства обратились жители Дзержинского района.

— В Жилгородке живет немало студентов, которые пользуются автобусом №65, чтобы попасть на учебу. Накануне кондуктор сообщила, что с июля автобус перестанет ходить. Если это случится, время на дорогу увеличится вдвое из-за пересадок, — говорит волгоградка Мария Филатова. — В связи с этим увеличатся и расходы. Для студентов, которые не работают, это особенно ощутимо.

В администрации Волгограда успокаивают горожан, заявляя, что маршрут №65 никуда не денется. Речь идет о замене подвижного состава на линии.

— Автобусы на маршруте №65 перестанут работать, но их заменят троллейбусы на автономном ходу, — пояснили в мэрии. — Волгоградцы на более экологичном транспорте смогут добираться до работы и учебных заведений.

Напомним, что ранее зампред департамента городского хозяйства Сергей Комлев уже анонсировал изменения на автобусных маршрутах №65 и №95.

— Во втором полугодии 2022 года на маршрут № 65, обслуживаемый ООО «Волгоградский автобусный парк», выйдут троллейбусы с автономным ходом. Аналогичные изменения предполагаются на маршруте № 95 Поселок ГЭС — Тулака, — заявлял чиновник на пресс-конференции в конце января.

Точная дата ликвидации автобусов с маршрута пока не называется. Известно, что произойдет это вскоре после закупки и тестовых испытаний троллейбусов. В мэрии также отмечают, что переход на экологичный вид транспорта избавит горожан от проблем, которые они испытывали ранее. В частности жители улицы Краснополянской в Жилгородке наверняка будут избавлены от проблемы загазованности в районе конечной автобуса.

Напомним, в начале этого года власти пообещали закупить 56 новых троллейбусов с автономным ходом. Благодаря экологичным электробусам они планируют изменить транспортную схему города.