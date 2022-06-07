



На фасаде пятиэтажного дома на улице Коммунистическая, 64 в Центральном районе Волгограда появится портрет погибшего на Украине офицера Дениса Зорина. Как сообщает ИА «Высота 102», над изображением работает волгоградский граффитист Алексей Бережнев. Совсем недавно, 9 мая, художник нарисовал российского солдата на фасаде девятиэтажки на улице Хиросима.

Уже сейчас можно разглядеть в контурах портрет Героя России Дениса Зорина. Работающий над портетом художник пожелал сохранить в тайне сроки окончания работы, однако подтвердил, что работает над портретом Героя России





Напомним, Дениса Зорина в марте этого года похоронили в хуторе Манойлин в Клетском районе Волгоградской области.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России семье Дениса Зорина. Высокую награду глава региона вручил его матери Ираиде Зориной в Зале Воинской и Трудовой Славы.