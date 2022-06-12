В День России в центре Волгограда на пустовавшем склоне поймы Царицы напротив музея «Россия — моя история» открыли эко-парк площадью более 4500 тысячи квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», особенность нового городского пространства — отсутствие привычных плитки и асфальта.

— Очень хотелось сделать кусочек родного города лучше, зеленее, более свежим. Этот проект в своем роде уникальный, — рассказал руководитель группы компаний Modesco Денис Ларионов. — Мы организовали движение в парке таким образом, чтобы оно было комфортным для неторопливого отдыха. Никаких самокатчиков и гонщиков. Мы сделали большую смотровую зону, где можно присесть, попить чай или кофе, посмотреть на Волгу. Зеленый интересный парк без плитки и асфальта. Здесь много камней и растений.

По словам Ларионова, работы по благоустройству стартовали с середины весны прошлого года. В парке высадили клены и березы. Предпочтение отдали взрослым деревьям. Цель — создание тенистого уютного пространства.





Корреспондент информагентства сообщает, что дорожки внутри парка выложены камнями, установлены скамейки, даже есть небольшая сцена.

— Больше 100 деревьев высадили. Все из местного питомника. Они адаптированы под местный климат. Кустарники тысячами можно измерить. Сюда завезли камни из Карачаево-Черкесии. Нам рассказывал палеонтолог, что этим камням миллион лет, их нужно исследовать, — добавляет Ларионов.





Какое-то время компания будет шефствовать над эко-парком. Но уже к осени обновленное пространство передадут на баланс города. В парке смонтированы система автополива и новое освещение, уложен газон. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.





В новом городском парке заметили губернатора Андрея Бочарова. Глава региона в неформальной обстановке пообщался с жителями, сделал пару совместных фото и обнаружил… нимфу.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области

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