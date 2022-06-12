День России в Волгограде начался с проноса 50-метрового флага и концерта

Сегодня, 12 июня, по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню России. В Волгограде от музея «Россия — моя история» стартовал флешмоб с гигантским российским триколором. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий, студенты и школьники выдвинулись с флагом в сторону Волги.





Ранее 50-метровый российский флаг развернули в Волновахе при передачи гуманитарной помощи жителям Донбасса. Журналист информагентства сообщает о большом количестве людей, пришедших на праздник. Волгоградцы и гости города-героя с плакатами и флагами вливаются в общую колонну. После исполнения гимна РФ шествие двинулось в сторону речпорта.

— Для меня День России очень многое значит, — рассказывает Владимир Левкин. — Я почти половину жизни — 27 лет — служил своей Родине. Поэтому мне приятно сегодня видеть, как множество молодых людей выходят на патриотические акции и выполняют свой гражданский долг. Сегодняшний праздник — это возможность хорошо провести время с друзьями и своей семьей.





— Было круто принять участие в такой масштабной акции в День России. Получил много позитива и эмоций. Все люди улыбались и махали нам, — поделился впечатлениями с корреспондентом информагентства студент первого курса ВСГПУ Александр Подгорный.





После прохождения флаг свернули. В пойме у музея начался праздничный концерт. Первым выступил ансамбль «Яблоньки» с народными песнями и плясками. Затем на сцене появился корейскиий певец Чон Дун. Основная идея — творческие номера покажут представители разных национальностей.

— Сегодняшний праздник для меня — это полный восторг, — признается волгоградка Елена Похомова, пришедшая в парк «Раздолье» вместе с мужем Алексеем и годовалой дочерью Лерой. — Приятно провести день со всей семьей в такой позитивной атмосфере. Хочется, чтобы праздники не заканчивались и мы могли так всегда беззаботно гулять.





Среди отдыхающих журналист информационного агенства заметил губернатора в сопровождении главы Волгограда около открытого в пойме Царицы эко-парка.





Детская железная дорога перевозит самых маленьких участников масштабного праздника.





Для волгоградцев и гостей города на Волге организовали серию мастер-классов, а также все желающие могли попробовать ароматный плов.









Читайте также:

Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День России

«Этим камням миллион лет»: в центре Волгограда открыли уникальный эко-парк