Общество

Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День России

Общество 06.06.2022 15:15
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06.06.2022 15:15


В Волгоградской области в день России, 12 июня, пройдет более 250 развлекательных мероприятий. Жителей и гостей региона ждут исторические реконструкции, выставки, конкурсы, кинопоказы, велопробеги, спортивные состязания, патриотические акции и многое другое. 

Редакция ИА «Высота 102» публикует программу выходного дня. 

Главным событием государственного праздника в Волгограде станет программа в пойме реки Царица. Так, рядом с музеем «Россия – моя история» в 10:00 начнут свою работу интерактивные площадки, откроются сувенирные лавки и торговые точки. 

С 12:00 возле музея стартует концерт с национальными коллективами. В это же время начнется флешмоб – представители различных этносов региона вынесут 60-метровый российский флаг, который не так давно был развернут в Волновахе в рамках передачи гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

В 13:00 на территории парка развернется полевая кухня, где горожанам удастся отведать узбекский плов, казачью кашу, чай и мороженое. 

В 16:30 праздник переместится на нижнюю террасу центральной набережной. В это время здесь стартует еще один флешмоб – студенты и волонтеры  пронесут российский триколор до верхней террасы. После флешмоба в 17:00 у фонтана «Искусство» начнется фестиваль «Россия многоликая». 

Завершится праздник вечерней программой в ЦПКиО. С 17:00 до 21:00 более чем на 10 площадках одновременно пройдут танцевальные баттлы. Приятным завершением дня станет красочный салют. 

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