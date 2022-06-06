



В Волгоградской области в день России, 12 июня, пройдет более 250 развлекательных мероприятий. Жителей и гостей региона ждут исторические реконструкции, выставки, конкурсы, кинопоказы, велопробеги, спортивные состязания, патриотические акции и многое другое.

Редакция ИА «Высота 102» публикует программу выходного дня.

Главным событием государственного праздника в Волгограде станет программа в пойме реки Царица. Так, рядом с музеем «Россия – моя история» в 10:00 начнут свою работу интерактивные площадки, откроются сувенирные лавки и торговые точки.

С 12:00 возле музея стартует концерт с национальными коллективами. В это же время начнется флешмоб – представители различных этносов региона вынесут 60-метровый российский флаг, который не так давно был развернут в Волновахе в рамках передачи гуманитарной помощи жителям Донбасса.

В 13:00 на территории парка развернется полевая кухня, где горожанам удастся отведать узбекский плов, казачью кашу, чай и мороженое.

В 16:30 праздник переместится на нижнюю террасу центральной набережной. В это время здесь стартует еще один флешмоб – студенты и волонтеры пронесут российский триколор до верхней террасы. После флешмоба в 17:00 у фонтана «Искусство» начнется фестиваль «Россия многоликая».

Завершится праздник вечерней программой в ЦПКиО. С 17:00 до 21:00 более чем на 10 площадках одновременно пройдут танцевальные баттлы. Приятным завершением дня станет красочный салют.