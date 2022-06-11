Расследования 11.06.2022 19:02
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11.06.2022 19:02
Автолюбительница из Михайловки добилась возмещения ущерба, причиненного ее машине из-за упавшей на ее машину ледяной глыбы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Михайловском городском суде Волгоградской области, женщина обратилась с иском к администрации города и к МБУ «Городской дворец культуры», которых она считала виновниками того, что произошло с ее автомобилем.
7 февраля 2022 года жительница Михайловки припарковала принадлежащую ей машину около здания городского дворца культуры и в этот момент на автомобиль сошла снежная лавина. В результате авто пришлось ремонтировать.
Ремонт обошелся женщине в 77,5 тысячи рублей. Эту сумму, а также расходы на проведение экспертизы с размере 7,5 тысячи рублей, на госпошлину – еще 2,9 тысячи рублей, а также утрату товарной стоимости, которую оценили в 5 тысяч рублей, по решению суда возместит владелице машины МБУ.
В требовании о солидарном взыскании ущерба с муниципального учреждения и администрации города женщине было отказано.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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