Расследования

Жительница Михайловки взыскала с дворца культуры более 90 тысяч рублей за изуродованное авто

Расследования 11.06.2022 19:02
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11.06.2022 19:02



Автолюбительница из Михайловки добилась возмещения ущерба, причиненного ее машине из-за упавшей на ее машину ледяной глыбы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Михайловском городском суде Волгоградской области, женщина обратилась с иском к администрации города и к МБУ «Городской дворец культуры», которых она считала виновниками того, что произошло с ее автомобилем.

7 февраля 2022 года  жительница Михайловки припарковала принадлежащую ей машину около здания городского дворца культуры и в этот момент  на автомобиль сошла снежная лавина. В результате авто пришлось ремонтировать.  

Ремонт обошелся женщине в 77,5 тысячи рублей.  Эту сумму, а также расходы на проведение экспертизы с размере 7,5 тысячи рублей, на госпошлину – еще 2,9 тысячи рублей, а также утрату товарной стоимости, которую оценили в 5 тысяч рублей, по решению суда возместит владелице машины МБУ.

В требовании о солидарном взыскании ущерба с муниципального учреждения и администрации города женщине было отказано.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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