







Автолюбительница из Михайловки добилась возмещения ущерба, причиненного ее машине из-за упавшей на ее машину ледяной глыбы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Михайловском городском суде Волгоградской области, женщина обратилась с иском к администрации города и к МБУ «Городской дворец культуры», которых она считала виновниками того, что произошло с ее автомобилем.





7 февраля 2022 года жительница Михайловки припарковала принадлежащую ей машину около здания городского дворца культуры и в этот момент на автомобиль сошла снежная лавина. В результате авто пришлось ремонтировать.





Ремонт обошелся женщине в 77,5 тысячи рублей. Эту сумму, а также расходы на проведение экспертизы с размере 7,5 тысячи рублей, на госпошлину – еще 2,9 тысячи рублей, а также утрату товарной стоимости, которую оценили в 5 тысяч рублей, по решению суда возместит владелице машины МБУ.







В требовании о солидарном взыскании ущерба с муниципального учреждения и администрации города женщине было отказано.





Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.