«Не вижу никаких сложностей»: Бочаров поручил главе Волгограда привести в порядок парк на Чуйкова

Проект преображения первого отрезка (до улицы Ковентри) практически полностью готов — осталось внести некоторые коррективы по итогам сегодняшней рабочей поездки. По второму (от улицы Ковентри до музея-панорамы) — документы будут готовы до 1 сентября. ПСД по третьему участку — до памятника Рокоссовскому — должна быть оформлена в первом квартале 2023 года.
Общество 11.06.2022 12:21
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11.06.2022 12:21
Сегодня губернатор Андрей Бочаров обсудил с главой Волгограда планы по реконструкции участка в районе лестницы на ул. Ковентри, которую сейчас ремонтируют. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров и Владимир Марченко прошлись по ул. Чуйкова до лестницы, чтобы оценить ход работ и запланировать другие этапы в реконструкции верхней террасы набережной. В частности, глава региона предложил благоустроить парк на ул. Чуйкова.
- Не вижу никаких сложностей, лучше сейчас запланировать, чтобы потом ничего не ломать, - заявил Андрей Бочаров. - Нужно это уже сделать в этом году или хотя бы в начале следующего.
При этом губернатор пообещал, что эти расходы не станут дополнительной нагрузкой на городской бюджет. Андрей Бочаров также предложил привести в порядок склоны в районе лестницы, чтобы у волгоградцев и гостей города появилось желание запечатлеть себя на фото на фоне красивых пейзажей.
- Надо, чтобы не земля здесь была, а чтобы это место стало еще одним местом отдыха для волгоградцев и гостей города, - предложил Андрей Бочаров.
Идея родилась тут же – высадить на склонах яркие зеленые и красные растения и организовать подсветку.
Справка. Продолжением масштабной реконструкции Центральной набережной Волгограда станет приведение в порядок участка от Волгоградского музыкального театра до улицы 7-й гвардейской дивизии. Работы разделят на три этапа.
Проект преображения первого отрезка (до улицы Ковентри) практически полностью готов — осталось внести некоторые коррективы по итогам сегодняшней рабочей поездки. По второму (от улицы Ковентри до музея-панорамы) — документы будут готовы до 1 сентября. ПСД по третьему участку — до памятника Рокоссовскому — должна быть оформлена в первом квартале 2023 года.
Проект преображения первого отрезка (до улицы Ковентри) практически полностью готов — осталось внести некоторые коррективы по итогам сегодняшней рабочей поездки. По второму (от улицы Ковентри до музея-панорамы) — документы будут готовы до 1 сентября. ПСД по третьему участку — до памятника Рокоссовскому — должна быть оформлена в первом квартале 2023 года.
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