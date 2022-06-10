Банк «Открытие» за первую неделю июня оформил новых вкладов больше, чем за весь май

Экономика 10.06.2022 15:02 Новости компаний
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10.06.2022 15:02 Новости компаний
Благодаря ажиотажному спросу на два новых сезонных вклада с повышенными ставками — «Летний промо» и «Летний» — клиенты банка «Открытие» за первую неделю июня оформили больше депозитов, чем за весь май.
С начала июня банк ежедневно открывает вдвое больше вкладов по сравнению со средним ежедневным значением с начала года. При этом 80% клиентов выбирают именно вклады линейки «Летний».
Рост спроса на вклады сопровождается ростом популярности оформления депозитов через дистанционные каналы — их доля увеличилась до 64% против 50% в течение апреля и мая.
Три четверти вкладчиков предпочли разместить деньги во вклады на 6 месяцев. Более 90% вкладов открыты на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Два сезонных вклада «Летний Промо» и «Летний» с повышенными ставками банк «Открытие» запустил с 1 июня 2022 года. Разместить средства по выгодным ставкам «Открытие» предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.
Вклад «Летний Промо» могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке «Открытие» на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.
Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад «Летний».
Минимальная сумма обоих вкладов — 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады «Летний Промо» и «Летний» можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.
Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.
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