Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО готовы ходить в новый «Макдональдс»





48% жителей Южного федерального округа готовы ходить в новый «Макдональдс». Из них для 20% обязательным условием будет сохранение прежнего меню. Для 7% жителей юга России важно, чтобы работал именно прежний «Макдональдс» и тогда они готовы его посещать. 14% заявили о принципиальной позиции не ходить в обновленную сеть фаст фуда из-за того, что корпорация покинула российский рынок. 31% южан изменения вообще не будут заметны – они раньше не ходили туда, где «весело и вкусно» и сейчас не планируют. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к возобновлению работы в России сети ресторанов «Макдональдс» под новым брендом с 12 июня.





Лишь 20% жителей округа никогда ранее не посещали «Макдональдс». Часто, несколько раз в месяц «Макдональдс» посещали 7% опрошенных, пару раз в месяц - 16%, не чаще раза в месяц - 14%, очень редко, раз в несколько месяцев - 42%.





68% опрошенных заявили, что «Макдональдс» перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 25% не знают об этом, 7% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).





87% респондентов в курсе, что «Макдональдс» продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием.





46% безразлично отнеслись к идее открыть «Макдональдс» в России под новым названием. 42% одобряют такую идею, 12% относятся к ней отрицательно.





19% высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. По мнению 39% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки. Остальные 42% убеждены, что для обновленной сети требуется абсолютно новое отечественное оригинальное меню.





*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.











