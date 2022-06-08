Мишустин вручил волгоградской соцработнице госнаграду





Заместитель директора Октябрьского центра социального обслуживания Волгоградской области Лидия Носачева отмечена почетной грамотой правительства Российской Федерации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, награду ей вручил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с победителями и призерами всероссийского конкурса профмастерства.

– От всей души поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником -Днём социального работника, - поздравил премьер-министр. - Хочу сказать, что вы делаете огромное дело для страны, поблагодарить за ваш нелёгкий, незаменимый труд. Он по силам только людям большого сердца, которые умеют искренне сопереживать чужой беде.

Также он отметил, что работа социальных служб не стоит на месте и постоянно совершенствуется.

Так, в 2021 году Лидия Носачева стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения». Волгоградская соцработница является автором различных методик и проектов, многие из которых сейчас уже внедрены в другие профильные учреждения региона.

Фото администрация Волгоградской области