Экономика

ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ую скидку на год вернувшимся клиентам

Экономика 08.06.2022 12:16 Новости компаний
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08.06.2022 12:16 Новости компаний


Вернувшиеся в ВТБ на брокерское обслуживание клиенты в июле смогу совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания. Бонусы предоставляются клиентам, которые до 30 июня 2022 года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн и переведут на него российские активы.

Для перевода российских активов в ВТБ необходимо в прежнем брокере подать поручение на их списание, а затем зачислить эти бумаги на брокерский счет в ВТБ.

Скидка начнет действовать автоматически с 1 июля 2022 года. Первый месяц — 100%, с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года — 20%.

Клиентам ВТБ доступна универсальная веб-версия приложения ВТБ Мои Инвестиции. Она работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Кроме того, клиенты, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore и NashStore.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции предоставляет розничным клиентам удобный и надежный доступ к инвестиционным сервисам, является неоднократным победителем различных премий. Весной этого года приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим в России, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021», а также получило специальную награду «Золотое приложение 2021» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».
 

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