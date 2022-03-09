Общество

В Волгоградской области хоронят погибшего на Украине старшего лейтенанта

Общество 09.03.2022 10:31
09.03.2022 10:31


Сегодня в Клетском районе Волгоградской области простятся со старшим лейтенантом Денисом Зориным. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, Денис Зорин погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине – ему было 30 лет. 
Денис родился 29 декабря 1991 года в хуторе Манойлин. После окончания школы он поступил в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015 году  заключил  контракт на службу в вооруженных силах РФ. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Соболезнования родным Дениса  выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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