



Сегодня в Клетском районе Волгоградской области простятся со старшим лейтенантом Денисом Зориным. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, Денис Зорин погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине – ему было 30 лет.

Денис родился 29 декабря 1991 года в хуторе Манойлин. После окончания школы он поступил в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015 году заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Соболезнования родным Дениса выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



